Die Brille - ein Pflegefall? Tipps zur richtigen Pflege der Brille

Winterzeit! Brillenträger kommen benebelt in Geschäfte, Wohnungen und Restaurants. Brillen beschlagen vom kalten Draußen ins wohlig warme Drinnen. Das ist mehr als nervig, bei manchen Aktivitäten sogar lebensgefährlich. Optikerin Nicole Stolz weiß, was Ihre Brille braucht, damit Sie lange Freude mit klarer Sicht haben.

Ursache für beschlagene Brillengläser

Der Unterschied von kalten Außentemperaturen und warmen Temperaturen in Räumen sowie der damit verbundene Wechsel unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit sind die Ursachen für beschlagene Brillengläser. Vor allem im Winter werden die Gläser beim Aufenthalt im Freien sehr schnell auf eisige Temperaturen abgekühlt. Beim Betreten eines geheizten Raumes treffen kalte Gläser auf feucht-warme Luft. Die Oberfläche der Gläser kühlt schnell ab, dadurch bilden sich feine Wassertröpfchen als Dampf auf den Brillengläsern. Je größer der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsunterschied ist, desto mehr Wasserdampft setzt sich ab. Die Sicht ist erheblich eingeschränkt.

Beschlagene Brillengläser – was tun?

1. Abwischen:

Abwischen mit einem griffbereiten Mikrofasertuch hilft sofort für klare Sicht. Damit besteht keine Gefahr, dass die Brillengläser durch Ärmel, Schal oder Finger mit Schlieren reagieren oder sich mit Pirouetten ähnlichen Schrammen zum Milchglas entwickeln.

2. Anti-Beschlag-Spray:

Im Handel gibt es Anti-Beschlag-Sprays, die nach einer Anwendung bis zu drei Tage halten. (Siehe auch Absatz "Antibeschlageffekt")

3. Kontaktlinsen verwenden:

Da Kontaktlinsen ständig "Körperkontakt" haben, haben sie annähernd immer die gleiche Temperatur, außen sowohl innen. Somit kann hohe Luftfeuchtigkeit nicht an der Kontaktlinse kondensieren.

4. Hausmittel wie Seife und Spülmittel oder Speichel sind umstritten, denn sie können beschichtete und entspiegelte Gläser beschädigen.

Reinigung, schon gar nicht putzen, ist nicht immer gleich Pflege.

Hierzu haben wir für Sie ein paar hilfreiche Tipps:

Welche Behandlung kann meiner Brille bleibenden Schaden zuführen?

Mechanische Einwirkungen

Kleidungsstoffe, Papiertaschentücher, Zellstofftücher (Küchenkrepp, einzeln verpackte, alkoholgetränkte Brillenputztücher, etc.) sind meist gröberer Struktur und haben eher "nur" verwischenden Charakter, was Fette und Schmutz angeht. Des Weiteren drücken sich die körnigen Schmutz- und Salzpartikel wie Schmirgelpapier in die Glasoberfläche. Je nach Intensität des "Einreibens" werden Schutzlackversiegelungen, Entspiegelungen, Farbbeschichtungen, Hartschichten bis runter zum Grundglasmaterial dauerhaft beschädigt. Diese "anfänglichen" leicht verletzlichen Beschädigungen werden sich durch weitere mechanische Einwirkungen (reiben auf dem Brillenglas, Hin-und-Her-Rutschen ungeschützter Brillen im Etui, etc.) weiter ausbreiten, bis hin zur vollständigen Unbrauchbarkeit der Gläser im täglichen Bedarf.

Thermische Einflüsse

Neben den sich negativ auf die Gläser auswirkenden mechanischen Einwirkungen gibt es auch thermische Einflüsse, die zur dauerhaften Schädigung führen können:

Lagern im Etui im Auto bei hohen Sonnentemperaturen, Öffnen des Backofens, usw. Was passiert da? Die spontane oder dauerhafte Hitzebelastung wirkt sich auf die unterschiedlichen Beschichtungen anders aus, was zu einer unterschiedlichen Ausdehnung der Schichten führt, was wiederum zum Aufreißen der Verbindung zwischen diesen einzelnen Schichten führt. Ein Abkühlen lässt die Schichten sich weitestgehend in deren Ausgangssituation zurückentwickeln. ABER der Riss zwischen den Schichten bleibt. Und das kann zur Ablösung selbiger führen, was sich durch "krisselige" Strukturen "auf" dem Glas zeigt, bis hin zur Undurchsichtigkeit.

Folgen der Beschädigungen

Sowohl mechanische, als auch auf thermische Einwirkungen zurückzuführende Beschädigungen der Gläser haben auch dahingehend negativen Einfluss auf die Gebrauchsqualität, so dass sich an den "Riskanten" (z.B. Kratzer oder Schichtrisse) das auftreffende Licht gestreut wird und ein Blendeffekt entstehen kann. Das kann sich in bestimmten Situationen z.B. im Straßenverkehr beeinträchtigend auswirken.

Was kann ich tun, wenn meine Gläser beschädigt sind?



Leider wenig. Ein Abschleifen oder Abtragen der Brillenglasoberflächen ist nicht möglich und wenig hilfreich. Denn meist sind die mechanischen "Furchen" so tief, dass der Abtrag zusätzlich eine Veränderung der Geometrie der Gläser mit sich bringen würde. Was eine neue, andere Glasstärke bewirkt. Die wiederum für den Träger nicht mehr passt. Die Gläser müssen neu gekauft, bestellt und gefertigt werden.

Was ist "richtige" Pflege für meine Brille?

Grundsätzlich hat die alt bewährte, klassische, tägliche Reinigungsart noch Bestand:

fließend lauwarmes Wasser (kaltes löst nichts und heißes birgt Verletzungsgefahr für Mensch und Material) = löst Teile der groben, kristallisierten Hautsalze die sich mit Staub am Glas angelagert haben und spült sie mit runter

"Tropfen" klassisches! Spüli (ohne Zusätze wie z.B. "antibakteriell", "sensitiv" oder "zitronenrein" , etc.) = löst Fette und Restschmutzpartikel die auf und an der Brille lagern (Vorsicht bei beschichteten und entspiegelten Gläsern)

gründliches Abspülen mit fließendem, lauwarmen Wasser (wie gründliches Abspülen der Hände nach dem Einseifen)

Abtrocknen mit einem Geschirrhandtuch aus Baumwolle, dessen Struktur gut Feuchtigkeit aufnimmt und auch wirklich trocknet.

Professionelle Reinigung, wann?

1x im Monat sein "gutes Stück" als Artikel des täglichen Gebrauchs, mindestens aber alle Vierteljahr zum Intensivreinigen ins professionelle Ultraschallbad beim Augenoptiker geben. Dabei werden die restlichen Partikel von Staub und Fett, die sich in die Ränder der Fassungen, der Glasbohrschrauben und der Bügelgelenke "eingenistet" haben entfernt. Zeitgleich wird eine fachliche Kontrolle aller Brillenbestandteile und ggf. dem anatomisch, korrekten Sitz durchgeführt, ähnlich wie die erforderliche Inspektion und Reinigung innen und außen beim Auto.

Reinigung unterwegs

Für unterwegs empfiehlt es sich ein gutes Mikrofasertuch mit zu führen. Ideal, wenn beidseits gebürstet, damit die „Krümel“ auf dem Glas sich nicht einschmirgeln. Außerdem sollte es den Fettanteil mit aufnehmen und nicht nur verreiben. Wenn es zudem noch ausreichend groß ist (mindestens 2 Handgrößen) lässt es sich mehr als nur 1x benutzen und der eine "Zipfel" kann zum Trocken und der andere zum Nachpolieren der Glasflächen benutzt werden. Bei Verschmutzung hilft entweder einsprayen mit einem flüssigen Brillenreiniger aus der Pumpflasche (am besten mit wenig Alkoholzusatz) oder mit Wasser (auch aus der Flasche) kurz abspülen. Sehr praktisch und effektiv. Bei guter Qualität lassen sich diese speziellen Tücher bei 40 – 60°C einfach in der Waschmaschine mitwaschen (ohne Weichspüler!) und dann wieder verwenden. Das ist auf Dauer auch noch eine sehr kostengünstige Variante für unterwegs oder im Büro. Achtung: vor dem 1. Gebrauch unbedingt waschen. Wegen der produktionsbedingten Ablagerungen auf dem Tuch. Sonst hat man "ungewollte" Partikel drauf, die unter Umständen vom bloßen Auge oder beim Drüberstreichen mit den Fingern nicht wahrgenommen werden können.

Platzsparend

Für diejenigen, die "eigentlich nichts mitnehmen" und richtig Platz sparen wollen, gibt es im Fachhandel neu entwickelte Brillen-Reinigungstücher in der Aufreißpackung. Sie sind weniger schädlich als die herkömmlichen. Damit hat man bisher oftmals schon nach dem 1. Einsatz die Oberflächen beschädigt. Die sich dann, bei nachträglichen mechanischen und thermischen Einflüssen, bis hin zur Unbrauchbarkeit der oft teuren Gläser weiterentwickelt haben. Aber Achtung: tödlich sind und bleiben die Salz- und Staubkörner auf den Glasoberflächen. Hier empfiehlt es sich, wie auf der Packung empfohlen, mit dem noch "gefalteten" Tuch behutsam über die Oberfläche innen und außen zu streicheln, um die gröbsten Partikel vorsichtig abzuheben. Und dann erst mit dem geöffneten Tüchlein und wenig Andruck auf das Glas fertig reinigen, bis es trocken ist.

Antibeschlageffekt

Für einen Antibeschlageffekt gibt es im Fachhandel entsprechende Sprays und Tücher, die in bei der richtigen Kombination und Anwendung, fantastische Wirkung bringen. Gleichwohl bestimmte Hersteller z.B. Schwimm- und Tauchbrillen mit einer entsprechenden Beschichtung von Haus aus ausgestattet haben. Damit die Beschichtung nicht mit einem Tuch weggerieben wird, Schwimmbrillen am besten einfach nur mit Wasser ausspülen und trocken lassen. Hierbei ist also auch wieder die richtige, weitere Reinigung zu beachten. So auch bei Sportbrillen für das Radfahren, Ballsportarten, Outdoor wie Indoor oder auch Skifahrer- und Gletscherbrillen.

Brille "schlafen" legen

Empfehlenswert ist, täglich seine im Einsatz gewesene Brille NACH dem Tagesgebrauch zu reinigen. Damit trocknen die Anlagerungen nicht noch über Nacht an den Gläsern fest und lassen sich entsprechend leichter lösen.

Die gereinigte Brille im Etui mit einem entsprechend kleinerem Stofftuch ummantelt lagern. Das schütz ungemein vor mechanischen Kratzspuren, wenn die Brille im Etui Raum zum "Rutschen" hat.

Richtiges Reinigen der Brillen, statt "falsches Putzen", erhält die Brille lange "am Leben" und unterstützt durch klares Sehen im Alltag.