Eine Giraffe lebt in der Savanne und langweilt sich da. Sie trifft auf einen Pelikan, der sich zum Postboten ernannt hat. Diesem gibt sie einen Brief mit an den Ersten, den er hinter dem Horizont trifft. So kommt es zu einer Brieffreundschaft mit einem Pinguin. Die beiden schreiben sich alles mögliche, und plötzlich ist der Tag gefüllt. Schließlich besucht die Giraffe ihren Brieffreund. Die beiden verstehen sich prima, und es entwickelt sich eine wunderbare Freundschaft.