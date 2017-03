Auszeit gönnen 4 Heilpflanzen für einen gesunden Schlaf

Hektik, Anspannung, Stress, Doppelbelastungen, Ängste und hohe berufliche Anforderungen begleiten uns durch unseren Alltag. Deshalb sollten wir unserem Körper und unserer Psyche immer wieder Auszeiten und einen guten Schlaf gönnen, um sich zu regenerieren.

Es gibt verschiedenste Techniken, um Entspannung zu erlangen, aber auch Heilpflanzen können uns dabei unterstützen – sei es als Tee, als Duft, als Badewannenzusatz, in Form von Honig, im Likör usw..

Jeder kann so ein passendes Mittel für stressige Zeiten finden.

Hier ein paar Tipps von unserer Expertin Astrid Fiebich

1. Melisse

Rezept: Melissentee

Ein Tee der Zitronenmelisse wirkt beruhigend und krampflösend und ist zudem auch verdauungsfördernd, was unter anderem bei einem nervösen Magen oder nervösen Herzbeschwerden sehr gut tut.

Für einen Entspannungstee gegen Schlafstörungen verwenden wir 1 TL Melissenblätter (ca. 1 Gramm – bei nur grob zerkleinertem Kraut ist es etwas mehr als 1 TL) auf eine Tasse nicht mehr kochend heißes Wasser (damit sich die ätherischen Öle nicht sofort verflüchtigen) und lassen sie ca. 7 Minuten ziehen, bevor wir die Kräuter abseihen. Wer mag, kann den Tee auch mit Honig süßen – besonders wirkungsvoll ist dabei Lindenblütenhonig, denn dieser besitzt ebenfalls beruhigende Eigenschaften

2. Lavendel

Lavendel beruhigt, entspannt und wirkt krampflösend und hilft bei Unruhezuständen und Einschlafstörungen. Das liegt an den Inhaltsstoffen, die in den ätherischen Ölen des Lavendels und damit auch in seinem Duft enthalten sind.

Rezept: Lavendelbad

Für wohltuende Entspannung sorgen Lavendelbäder, die es fertig zu kaufen gibt, die aber auch mit wenig Aufwand selber hergestellt werden können. Etwas ganz Besonderes ist zum Beispiel ein Sahnebad: Dazu verrühren Sie 10 – 15 Tropfen ätherisches Lavendelöl in 3 – 4 Esslöffeln flüssiger Bio-Sahne, welche das Öl emulgieren hilft und als Rückfetter das Austrocknen der Haut verhindert, was sie seidig anfühlen lässt. Dieses Bad ist also eine Freude für Leib und Seele und verspricht letztendlich auch einen guten Schlaf.

3. Lindenblüten

Lindenblüten-Honig hat, wie auch die Blüten selber, eine beruhigende Wirkung und tut nervenschwachen und angstgeplagten Menschen besonders gut, die am besten auch noch so oft wie möglich unter einer duftenden Linde verweilen sollten. So kann ein Lindenblütentee mit Lindenblütenhonig sehr gute Hilfe beim Einschlafen leisten. Wer gerne auch ein paar Schlückchen Alkohol zu sich nimmt, kann sich aus den Blüten auch einen Schlummertrunk herstellen.

4. Hopfen

Wer weiß nicht von der beruhigenden, schlaffördernden Wirkung eines Bieres? Ja der Hopfen ist es, der die nervenberuhigenden, entspannenden und schlaffördernden Eigenschaften mit sich führt und der nicht nur als Bier, sondern auch als Tee genossen werden kann.

Rezept: Hopfenkissen

Eine gehäufte Hand voll der gut getrockneten Hopfenzapfen in eine Kissenhülle geben, mit etwas Schafwolle für das angenehme Liegen auffüllen und das Kissen zunähen. Man kann der Füllung auch duftende Lavendelblüten oder andere beruhigende Kräuter wie Melisse, Lindenblüten, Kamillenblüten, Rosenblüten beigeben. Die ätherischen Öle der Heilpflanzen werden Sie dann in einen ruhigen, tiefen Schlaf begleiten, denn diese lösen sich durch die Körpertemperatur und geraten dabei in unsere Nase.

Daneben gibt es noch viele andere wie Baldrianwurzeln, Rosenblüten, Passionsblume. Sogar das Essen einer Banane oder eines Mohnkuchens können uns beruhigen, weil sie unterstützende Inhaltsstoffe besitzen.