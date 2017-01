Die Akkuleistung: Sie ist bei Kälte deutlich geringer als gewohnt – also: immer Ersatzakkus mitnehmen und diese "warm" halten, z.B. in der Innentasche der Jacke.

Kondenswasser in der Kamera bei der Rückkehr ins Warme: Wenn's draußen richtig kalt gewesen ist, dann sollten Sie Ihrer Kamera die Möglichkeit geben, langsam ins Warme zu kommen, um der Bildung des Kondenswassers entgegen zu wirken. Z.B. in den Flur nahe der Eingangstür legen und erst später ganz rein bringen.

Lösung: Wenn man nicht komplett manuell fotografieren möchte, dann stellt man eine Belichtungskorrektur von +1 bis +2 ein, was bedeutet, dass die Kamera in diesem Fall glaubt, das Bild um 1 oder 2 Blenden über zu belichten. In diesem Fall ist es auch gut, von dem Motiv eine so genannte Belichtungsreihe zu machen, sprich Sie fotografieren das Bild einfach einmal mit +1 , einmal mit +2 und einmal mit +3.