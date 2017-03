Überleben auf der Fensterbank So bleiben Ihre Küchenkräuter länger frisch

Wenn es nur nicht immer so schwer wäre, all die Kräuter im Topf am Leben zu erhalten! Gerade das Basilikum scheint von der Mimose abzustammen. Keine zwei Tage auf der Küchenfensterbank und die Blätter hängen. Auch der Schnittlauch sieht schnell aus wie Katzengras und die Petersilie wirkt fad und welk.

Die meisten Kräuter im Topf werden im Gewächshaus gezogen. Sie stehen im Halbschatten und werden optimal mit Wasser versorgt. Sie sind meist auf schnelles Wachstum gezüchtet, erklärt Ökotrophologin Petra Kipp, und nicht auf lange Haltbarkeit. Schon auf dem langen Weg in den Handel fangen sie aufgrund niedriger Temperaturen und Lichtmangel an zu schwächeln. Wer lange Freude an den Topf-Kräutern haben will, muss sie so intensiv pflegen wie Zimmerpflanzen.