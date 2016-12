2. Für den Hefeteig das Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte des gesiebten Mehls eine Mulde drücken. Die Butter würfeln und mit dem Zucker, dem Salz sowie dem Vanillezucker auf dem Muldenrand verteilen.

3. Die kalte Milch in ein Gefäß geben, die Hefe in die Milch bröckeln, mit einem Schneebesen glatt rühren, in die Mehl-Butter-Mischung geben, mit den Knethaken des Handrührgeräts 4 bis 5 Minuten verkneten, den Hefeteig zu einer Kugel formen, mit etwas Mehl bestäuben, mit Klarsichtfolie oder einem sauberen Küchentuch abdecken und an einem warmen Ort ca. 15 Minuten ruhen lassen.