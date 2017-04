2. Für den Vorteig 250 g Mehl in eine Schüssel geben, in der Mittel eine Mulde drücken, 150 ml Milch in ein Gefäß geben, die Hefe in die Milch bröckeln, mit einem Schneebesen glatt rühren, in die Mehlmulde geben und mit dem Mehl verrühren. Den Vorteig an einem warmen Ort zugedeckt ca. 30 Minuten ruhen lassen.