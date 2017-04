Millefeuille

2. Für den Blitz-Blätterteig das Mehl und das Salz in eine Schüssel geben und mischen. Die kalte Butter in die Schüssel würfeln, alle Zutaten zusammen mit 250 ml Wasser zu einem lockeren Teig kneten und kurz in den Kühlschrank geben.

4. Für die Vanille-Creme die Eier trennen. Die Vanilleschote der Länge nach mit einem Messer halbieren und mit dem Messerrücken das schwarze Vanillemark aus den Hälften herauskratzen. 50 ml Milch mit der Stärke, den Eigelben und dem Vanillemark in eine Schüssel geben und verrühren. Die übrige Milch mit dem Zucker und dem Salz in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Das Milch-Stärke-Eigelb-Gemisch in die kochende Milch rühren und zu einem Pudding aufkochen lassen, in eine Schüssel umfüllen, die Oberfläche des Puddings mit Klarsichtfolie direkt bedecken und abkühlen lassen.