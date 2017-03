Karottentorte

3. Die Eier in eine Rührschüssel geben und mit den Quirlen des Handrührgeräts oder der Küchenmaschine schaumig schlagen. Den Zucker

langsam in die schaumige Masse rühren. Das Öl, das Vanillearoma, den Joghurt und die Aprikosenmarmelade nacheinander in die Ei-Zuckermasse rühren. Das Mehl mit dem Backpulver, dem Zimt und dem Muskat mischen und ebenfalls unterrühren. Die geraspelten Karotten und die gehackten Walnüsse mit einem Teigschaber unterheben, den Teig gleichmäßig in beide vorbereitete Springformen füllen und im Backofen auf mittlerer Schiene 45 Minuten backen. Die Tortenböden aus den Springformen lösen und vollständig abkühlen lassen.