Ernährung So erkennen Sie frischen Spargel

Wenn die ersten dicken weißen Stangen durch die Kruste ihres Erdhügels spitzen, beginnt jedes Jahr aufs Neue die Spargel-Saison.

Sehnsüchtig erwartet wie die Mandelblüte in der Pfalz. Es ist der Auftakt des Frühlings. Erste Verkaufsstände öffnen am Straßenrand. Auf Märkten und Bauernhöfen gibt es morgens noch frischen Spargel. Mittags heißt es oft schon „Ausverkauft“. Die Quelle des frischesten und preiswertesten „weißen Goldes“ wird gehütet wie ein Augapfel.

Die Deutschen lieben Spargel

Allein im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwa 120.000 Tonnen Spargel geerntet. Baden-Württemberg liegt mit einer Erntemenge von grob gerundet 11.000 Tonnen auf Platz 5 der Bundesländer. Spargel belegt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mittlerweile 22 Prozent (insgesamt 27.000 Hektar) der deutschen Gemüseanbaufläche. Damit habe sich die Anbaufläche seit der Jahrtausendwende verdoppelt und Spargel ist der absolute Spitzenreiter im deutschen Gemüseanbau.

Das Licht setzt die Farbzeichen

Weltweit gibt es hunderte von verschiedenen Spargelarten. Übersichtlich ist es dafür beim Gemüsespargel. Er wird in drei Sorten unterteilt: weiß, grün und violett. Die Farbe zeigt, wie viel Licht die Spargelstangen tatsächlich ausgesetzt waren.

Es ist der sekundäre Pflanzenstoff Anthocyan, der dem Spargel – wie allem Obst und Gemüse – seine rote, blaue oder auch dunkellila Färbung gibt. Dieser Stoff ist auch im Rotwein enthalten. Anthocyane binden freie Radikale im menschlichen Körper und schützen somit unsere DNA vor Schäden. Anthocyan verbessert aber auch das Sehvermögen, wirkt entzündungshemmend und ist gefäßschützend.

Spargel als Wunderheiler

Spargel besteht zu gut 93 Prozent aus Wasser. Aber die restlichen sieben Prozent haben es in sich: Mineral- und Ballaststoffe, Flavonoide, ein großes Spektrum an B-Vitaminen und gute Werte für Vitamin E. 500 Gramm Spargel decken den Tagesbedarf an Vitamin C und Folsäure. Das „weiße Gold“ hat zudem einen äußerst niedrigen glykämischen Index. Bereits Hippokrates, der berühmteste Arzt des Altertums, erwähnte wilden Spargel als Heilpflanze. Spargel entgiftet und hilft u.a. bei Nieren-, Gallen- und Leberleiden sowie Verdauungsproblemen. Der hohe Gehalt an Kalium und dem Aromastoff Asparagin im Spargel sorgen dafür, dass ein Zuviel an Wasser aus dem Körper ausgeschieden wird. Der eigenartige Geruch des Urins entsteht durch das im Spargel enthaltene Purin. Die Purine werden im Körper zu Harnsäure umgewandelt. Zuviel Harnsäure lagert sich in kristalliner Form in den Gelenken ab und kann zu Gichtanfällen führen.

ACHTUNG: Generell sollte von daher Spargel nicht täglich gegessen werden. UND: Menschen mit erhöhten Harnsäurewerten im Blut oder Nierensteinen sollten ganz auf Spargel verzichten!

Kriterien für absolute Frische

Frische Spargelstangen erzeugen ein quietschendes Geräusch, wenn man sie an einander reibt. Die Spargelstangen sollten sich kühl und feucht anfühlen. Das Fußende des Spargels ist hell und frisch und auf einen Fingerdruck tritt Wasser aus den Stangen aus.

Da die zarten Köpfe schneller garen als der Rest, kochen die meisten Deutschen ihren Spargel bei mäßiger Hitze immer aufrecht stehend in einem schmalen hohen Topf. Das Wasser wird am besten mit einer Prise Salz, Zucker und etwas Butter angereichert und sollte nur knapp bis unter die Köpfe reichen. Der typische Spargelgeschmack entsteht erst durch Wärmeeinwirkung. Frischer Spargel gelingt aber auch problemlos liegend in einer Pfanne gedünstet. Unkompliziert ist die Zubereitung der Stangen im Backofen. Den Spargel auf eine Alufolie geben und mit Butterflöcken und Kräutern bestreuen. Anschließend das geschlossene Paket für etwa 20 Minuten bei 180° C garen.

Eine kleine Spargelkunde

Bleichspargel wird auch „Königliches Gemüse“ genannt, oder „Weißes Gold“. Der rein weiße Spargel ist mild im Geschmack und daher die beliebteste Spargelsorte der Deutschen. Er wächst in einem künstlich errichteten Erdwall, der mit weißer und oft schwarzer Folie abgedeckt wird. Denn Spargel braucht Wärme. Einige Landwirte beheizen extra ihre Ackerflächen, oder bauen Gewächshäuser, um möglichst früh schon Spargel ernten zu können. Die weißen Stangen werden in Handarbeit gestochen, noch bevor ihre Spitzen einen Hauch Sonnenlicht abbekommen. Bleichspargel unbedingt vor dem Kochen schälen und die Enden kürzen.

Bio-Spargel ist oftmals nicht ganz rein weiß, sondern hat zart lila Spitzen. Liebhaber sagen, dann erst sei er „reif“ wie eine schöne rote Erdbeere. Bio-Spargel ist milder und noch aromatischer im Geschmack als herkömmlicher Spargel. Biospargel wird in Deutschland allerdings nur auf etwa 1.300 Hektar angebaut. Das heißt: nur fünf Prozent der deutschen Spargelanbaufläche werden ökologisch bewirtschaftet.

Grüner Spargel wächst anders als weißer Spargel wie ein Schössling aus dem Boden und braucht keinen künstlichen Damm aus Erde. Dadurch erhält er viel Sonnenlicht und eine doppelte Portion Vitamin C. Der Grünspargel schmeckt kräftiger und würziger als Bleichspargel und ist einfacher in der Zubereitung. Die durchweg grünen Stangen sind dünn und müssen nur im unteren Drittel geschält werden. Sie eignen sich hervorragend für die mediterrane Küche.

Hopfenspargel gilt derzeit als der teuerste „Spargel“ der Welt. Es sind kleine, kurze und sehr dünne Stänglein. Es sind die unter der Erde wachsenden Sprossen der Hopfenwurzel, die in der Hallertau für nur drei Wochen geerntet werden. Was früher ein Armeleuteessen war, wird heute für rund 100 Euro das Kilo gehandelt. Der Minispargel ist extrem empfindlich. Er kann auch roh gegessen werden und hat einen nuss-artigen Geschmack.

Importspargel kommt oft aus den Niederlanden, Polen, Ungarn oder Griechenland zu uns. Aus Peru und der Haupt-Spargelexporteur China das ganze Jahr über weißen Spargel nach Deutschland: Spargel im Glas oder Tiefkühlprodukte. Peru ist in weniger als 15 Jahren zum Weltmarktführer von frischem Spargel avanciert. In der Küstenregion um Lima gibt es gute sandige Böden.

Purpurspargel ist auf seiner ganzen Länge in dunklem Lila gefärbt, und wird gelegentlich auch „schwarzer Spargel“ oder „Violettspargel“ genannt. Im Grunde ist diese Sorte eine besondere Form des grünen Spargels, dessen Stangen überirdisch wachsen. Purpurspargel schmeckt etwas pfeffrig und leicht bitter. Die violette Farbe entsteht durch den natürlichen Pflanzenfarbstoff Anthocyan.

Thai-Spargel wird besonders gern in der asiatischen Küche verwendet. Er wird vor allem aus dem Hauptanbaugebiet rund um Bangkok importiert und extradünn geerntet, damit er sich im Wok leicht zubereiten lässt. Thai-Spargel sieht aus wie eine Mischung aus grünem und wildem Spargel und ist sehr zart im Geschmack. Durch die dünnen Stiele, entfällt die aufwendige Arbeit des Schälens.

Wilder Spargel gilt als der Urahn unseres heutigen Gemüsespargels. Die sehr dünnen grünen Spargelstangen kommen ursprünglich aus Vorderasien. Dort findet man ihn in sandigen Dünenlandschaften und feuchten Flusstälern. Von dort aus hat er sich vermutlich nach West-, Mitteleuropa und Nordafrika ausgebreitet. In Italien wächst er beispielsweise auch in Olivenhainen. Echter Wildspargel ist dunkelgrün bis violett-bräunlich und gesprenkelt mit kleinen Trieben.

Wildspargel werden in Frankreich die Blütensprossen des gezüchteten Pyrenäen-Milchsterns genannt. Manchmal werden diese auch als sogenannter „Waldspargel“ verkauft. Die Stangen sind aber kein Spargel, sie ähneln hellgrün gefärbten, großen Getreideähren. Auch der Waldgeißbart und die jungen oberirdischen Triebe vom Hopfen werden im Volksmund gelegentlich als „Wildspargel“ bezeichnet. Je nach Region gibt es noch viele verschieden Varianten von Wild-Spargel.

Violetter Spargel: So bezeichnen Kenner weißen Spargel mit lilagefärbten Köpfchen. Der Spargel durchbricht kurz vor der Ernte den Boden und so färben sich durch den Lichteinfluss die Spitzen rosa. Violetter Spargel schmeckt aromatischer rein weißer Spargel. Er gilt besonders in Frankreich als Delikatesse.

Geschichte des Spargels

Schon die alten Ägypter kannten Spargel als Genuss-Speise und bauten ihn an. Im klassischen Altertum wussten die Heilkundigen in China, Persien und Griechenland – wie auch Hippokrates – um seine gesunde Wirkung. Der Spargel damals war aber nicht „weiß“ wie unser heutiger Bleichspargel, sondern grün und die Stangen waren ganz dünn. Er wuchs im warmen Mittelmeerklima besonders gut an feuchten, sandigen Flussufern.