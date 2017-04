Weltweit leiden rund 350 Millionen Menschen an Depressionen. Anlässlich des Weltgesundheitstages macht die WHO aufmerksam auf eine lange vernachlässigte Erkrankung. Trotz der vielen Betroffenen wird dieses Leiden noch immer tabuisiert.

Es trifft Prominente wie Sebastian Deisler und Sven Hannawald, es trifft den Manager und die Hausfrau, den Handwerker, den Rentner und den Arbeitslosen. Vor einer Depression ist niemand gefeit. "Geschlecht und soziale Stellung spielen keine Rolle", da sind sich die Psychologen einig. Denn die Krankheit hat eine multifaktorielle Genese. Z. B. können eine ererbte seelische Anfälligkeit, biochemische Veränderungen im Gehirn, negative Erfahrungen in der Kindheit und Krisen eine Rolle spielen.

Eine Depression, die sich in Schlafstörungen, Energieverlust, Schuld- oder Versagensängsten äußern kann, ist also keine Folge von Schwäche oder persönlichem Unvermögen. Die Depression ist eine Krankheit, die mit professioneller Hilfe bekämpft werden muss.

Die Auswirkungen der Erkrankung entwickeln sich normalerweise langsam. Oft beginnt alles mit Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit und Übelkeit. Dazu kommt das ständige Gefühl, dass alles in der Welt negativ ist. Betroffene Menschen verlieren dann in sehr kurzer Zeit das Selbstwertgefühl und geben sich für alles die Schuld und zweifeln an der Zukunft.