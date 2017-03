Am heutigen Weltwassertag wollen wir einmal besonders auf unser Mineralwasser schauen? Sabine Schütze von der SWR-Umweltredaktion erklärt was gutes Mineralwasser ausmacht!

Immer öfter lassen sich in Mineralwässern menschengemachte Verunreinigungen nachweisen: Süßstoffrückstände, Abbauprodukte von Pestiziden und Korrosionsschutzmitteln. Sie können etwa in die Quelle eindringen, wenn diese nicht richtig ausgebaut ist und oberflächennahes Wasser zuströmt. Gesundheitlich bedenklich sind diese Verunreinigungen nicht. Aber durch sie wird zumindest die ursprüngliche Reinheit von Mineralwasser in Frage gestellt. Einige Anbieter haben deshalb schon Bio-Mineralwasser auf den Markt gebracht. Sie heben sich dadurch von den normalen Wässern ab, dass sie besonders Rückstands- und Schadstoff-arm sind.

Vor Jahren war eine unerwünschte fruchtige Geschmacksnote im Wasser noch Thema. Die entstand, weil sich ein Stoff aus dem PET-Material der Flaschen löste. Das Problem dürfte inzwischen nicht mehr auftauchen. Denn die Hersteller mischen dem PET nun einen Blocker zu, so dass sich die Substanz nicht mehr herauslöst. Dennoch kann es natürlich sein, dass Wasser aus der Plastikflasche grauselig schmeckt, wenn es falsch gelagert wurde und lange in der Sonne stand. Glasflaschen sind deshalb nicht nur aus Umweltgründen die bessere Variante.

… sind in vielen Wässern Mangelware. Glücklicherweise sind wir auch nicht darauf angewiesen. Denn wir nehmen ausreichend Mineralstoffe über unsere Nahrung auf. Wir können beim Wasserkauf also in der Regel ganz nach unserem Geschmack entscheiden. Ausnahmen sind Veganer, die mit kalziumreichen Wässern, ihren Bedarf eher erreichen oder Menschen, denen der Arzt ausdrücklich empfiehlt, etwas ein magnesiumhaltiges Wasser zu trinken.

Faustregel: Stille Wasser enthalten weniger Mineralstoffe als kohlensäurehaltige. Denn die Kohlensäure bindet die Stoffe besser im reinen Wasser. Norddeutsche Wasser enthalten in der Regel weniger Mineralstoffe als süddeutsche, weil das Flachland geologisch weniger vielfältig ist.