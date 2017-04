30 Jahre Atomunfall Tschernobyl Wie belastet ist der Südwesten heute noch?

Am 26. April 1986 explodierte Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine. Wir sprechen mit Werner Eckart von der SWR-Umweltredaktion über die Folgen der Katastrophe.

Ein völlig aus dem Ruder gelaufener Testlauf führte zur Nuklearkatastrophe von Tschernobyl.

Von Werner Eckert, SWR Umweltredaktion

Die gute Nachricht: Nach 30 Jahren ist die eine Hälfte des strahlenden Cäsium 137 bei uns weg. Die schlechte Nachricht: Auch 30 Jahre nach Tschernobyl ist immer noch die andere Hälfte davon da. In Deutschland ist etwa ein Prozent dessen heruntergekommen, was damals in Tschernobyl in die Luft ging.

Milch und Gemüse sind längst wieder unbelastet

Glücklicherweise strahlt uns das nicht mehr direkt an – wie nach dem Desaster als der Staub auf den Kinderspielplätzen alle Grenzwerte überstiegen hat. Die höchste Strahlung kam ohnehin vom Jod 131 in Gemüse und Milch – kurz nach dem Unfall. Das ist längst zerfallen.

Immer noch sind viele Wildschweine radioaktiv belastet

Pilze und Wildschwein können noch problematisch sein

Das Cäsium aber wirkt nach wie vor im Waldboden, wo keiner es unterpflügt. In diesem Waldboden saugen sich Pilze immer noch voll damit - vor allem der Hirschtrüffel. Gut, dass der keine Delikatesse ist, den mögen nur die Tiere. Aber vor allem Wildschweine fressen viel davon. Deshalb sind sie auch nach wie vor belastet.

Zwei Männer messen am 09.05.1986, zwei Wochen nach dem sowjetischen Atomunfall, auf einem Gemüsefeld bei Allensbach am Bodensee (Baden-Württemberg) die Radioaktivitätswerte von Kohlrabis.

Regional große Unterschiede

Vor allem in Oberschwaben, im Allgäu und Bayrisch-Schwaben, in den höheren Lagen des Schwarzwaldes, und vom Pfälzer Wald über den Hochwald bis zur Mosel und zur Saar ist die Strahlenbelastung durch den Tschernobyl-GAU etwa bei Pilzen und Wildschweinen auch heute noch messbar. In den damals am stärksten betroffenen Landkreisen ist jedes zehnte Wildschwein hoch belastet, und damit über dem Grenzwert. In anderen Regionen und Landkreisen hingegen kaum noch. Für uns Verbraucher dabei beruhigend: Diese Strahlenbelastung wird dicht überwacht.

Bei 22 Prozent der Wildschweinfleisch-Proben gibt es Überschreitungen: Wildschweinfleisch aus dem Schwarzwald ist teils noch deutlich mit dem radioaktiven Cäsium 137 belastet, wie es bei den Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter (CVUAs) in Stuttgart und Freiburg heißt. In 22 Prozent von jüngst untersuchten 770 Wildschweinproben seien Richtwerte überschritten gewesen. Der höchste Wert fand sich in einer Probe aus dem Landkreis Biberach.

Achtung Kaminbesitzer: Asche strahlt

Das Cäsium im Wald wird auch von den Bäumen aufgenommen. Im Holz selbst ist kaum etwas von der Tschernobyl-Strahlung nachzuweisen - selbst bei Osteuropa-Importen. Aber: Bei Brennholz bleiben die radioaktiven Elemente überwiegend in der Asche zurück. Das gilt für Kamine wie für Kohlekraftwerke: Asche strahlt!

Auch 30 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl ist die Strahlung bei uns noch messbar

(Noch) lange Reststrahlung

Tschernobyl belastet jeden von uns langfristig mit ein bis zwei zusätzlichen Jahres-Strahlendosen in unserem Leben. Vergessen sollten wir das so schnell nicht, denn auch in 30 Jahren wird immer noch ein Viertel des ursprünglichen Cäsium 137 aktiv sein.