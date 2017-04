Der Herzenssache-Bus 2017 Wie ein rollendes Kunstwerk entsteht

Alle Jahre wieder vergibt Herzenssache einen einzigartigen Bus, der Kindern die mobile Hilfe bringen soll, die sie brauchen. Diesmal hat der junge Grafikdesigner Jonas Mayer den weißen Mercedes Benz Vito für Herzenssache mit einem außergewöhnlichen Graffiti in ein Kunstwerk verwandelt. Die Spray-Aktion fand am Wochenende in der W & S Fahrzeuglackiererei in Mainz-Hechtsheim statt.