Blühender Barock Ludwigsburg Primel, Veilchen & Gänseblümchen – der Frühling kommt

Frühlingserwachen! Die Sehnsucht nach Farbe, frischen Blüten und zartem Grün ist kaum zu stillen. Bunte Balkonkästen und die Aussicht auf das nahende Gartenjahr können Abhilfe schaffen.

Zarte Farben leiten sanft den Übergang in den Frühling ein.

Stiefmütterchen, Hornveilchen, Primeln, Hyazinthen, Narzissen – die Aussicht auf die ersten Blüten im Jahr erfreut das Gemüt. Die Frühlingsblüher vertragen dabei sogar Frost, solange dieser nicht zu hart ist. Erst wenn der Frost bis in die Wurzeln zieht, sind die Pflanzen gefährdet. Um sie dennoch vor eisiger Kälte zu schützen, sollte man die bepflanzten Kübel und Kästen nahe an der Hauswand platzieren und gegebenenfalls in den Nächten mit Flies abdecken. Wichtig ist, dass der Boden nicht durchtrocknet. Bei der Art der Zusammenstellung der Frühlingsblüher hat man völlig freie Hand. Ob bunt gemischt oder Ton in Ton – der eigene Geschmack entscheidet. Grünzeug-Experte Volker Kugel hat dabei aber folgenden Tipp: Wenn man mit verschiedenen Blatt- und Blütenformen und Höhen variiert, entstehen kleine Miniaturlandschaften. Besonders, wenn die Kästen recht breit sind, kann man dadurch Tiefe erzeugen.

Rückschnitt von Rosen und Rhododendren

Viel bleibt beim richtigen Schnitt nicht übrig.

Damit aber nicht nur das Frühjahr farbenfroh erscheint, müssen einige Pflanzen zurückgeschnitten werden. Nur so werden sie im Sommer einen üppigen Blütenflor bringen. Die Rosen wurden bereits im Herbst etwas herunter geschnitten. Jetzt im Frühling erfolgt der eigentliche Schnitt. Drei Augen pro Trieb bleiben bei den Beetrosen stehen. Der Rest wird entfernt. Aus dem obersten Auge treibt die Pflanze dann erneut aus. Beim Schnitt werden gleichzeitig abgestorbene und besonders alte Triebe entfernt. Dadurch wird die Rose verjüngt, bleibt kompakt und gesund. Eine Düngergabe im April wird sie mit voller Blüte danken.

Gelbe Blätter: falsche Düngung oder den falschen pH-Wert?

Gesunde Pflanzen durch den richtigen Schnitt – das funktioniert auch beim Rhododendron. Obwohl der Name im Griechischen für „Rosenbaum“ steht, so gehört der Rhododendron nicht zu den Rosengewächsen, sondern zu den Heidekrautgewächsen. Eigentlich braucht der Rhododendron keinen Schnitt für eine üppige Blüte. Nach der Blüte werden die verwelkten Blüten abgebrochen. Damit wird die Samenbildung unterdrückt und die Kraft in die neue Knospenbildung gesteckt. Wird die Pflanze jedoch zu groß oder verkahlt sie von innen, so kann ein Verjüngungsschnitt durchgeführt werden.

Auch wenn der immergrüne Rhododendron beispielsweise durch Über- oder Unterdüngung leidet und die Blätter sich verfärben, kann ein Schnitt erfolgen. Im Gegensatz zur Rose treiben Rhododendren nicht immer aus den alten Augen nach einem Schnitt aus. Es bleibt also ein Restrisiko, gerade, wenn besonders alte Triebe zurück geschnitten werden. Es bietet sich an, den Schnitt über mehrere Jahre in Etappen vorzunehmen.

Märzwein mit Nelkenwurz

Das Eugenol gibt das nelkentypische Aroma.

Eine Pflanze aus der Gattung der Rosengewächse ist die Nelkenwurz. Schon der Name Nelke weist auf den Geschmack hin. Die Wurzeln enthalten Eugenol. Dieses ist auch Bestandteil der Gewürznelke und verantwortlich für den typischen Geschmack. Das Eugenol wirkt antibakteriell und entzündungshemmend. Nelkenwurz ist eine krautige, wintergrüne Pflanze. Sie wird 30 bis 120 Zentimeter hoch. Die gelben Blüten erscheinen von Mai bis Oktober.

Kräuterexpertin Christel Ströbel stellt aus den Wurzeln einen Nelkenwurzwein her, er soll die Wintermüdigkeit verjagen. Zunächst befreit sie die Wurzeln von der Erde und wäscht sie gründlich. Die gereinigten Wurzeln können frisch und getrocknet verwendet werden. Kleingeschnitten ziehen die Wurzeln für zwei Wochen bei Zimmertemperatur in Weißwein. Danach hat der Wein eine goldene Farbe angenommen. Christel Ströbel empfiehlt folgende Frühjahrskur: Ein Likörgläschen Märzwein am Tag bringt Kraft und Energie - Schlackstoffe werden ausgeschwemmt.