Am 8. März 1917 ist er gestorben: Ferdinand Graf von Zeppelin gilt als Vater der Luftschifffahrt. Von Friedrichshafen am Bodensee aus steigen im Juli 1900 die ersten "silbernen Zigarren" in die Luft - damals eine Sensation. Die Geschichte der Zeppeline ist geprägt von begeisternden Erfolgen und tragischen Unglücken. Und auch im 21. Jahrhundert steigen Zeppeline in die Lüfte.