Für seine Politik sucht er sich Mitkämpfer – in der Bundesrepublik, aber auch in den USA und in Frankreich. Er muss wichtige "Schlachten" im Inneren schlagen, führt erfolgreich Wahlkämpfe, setzt gegen großen Widerstand die Aufrüstung durch und schafft immer wieder die Mehrheiten für seine Ziele. Der Bau der Mauer 1961 ist Höhepunkt und zugleich Wendepunkt von Adenauers Macht. Er muss einsehen, dass seine Politik der Stärke gegenüber dem Osten die politische Einheit nicht erzwingen kann. Nicht er, sondern Kennedy, der moderne, um Verständigung bemühte Politiker wird die neue westdeutsche Leitfigur.

"Konrad Adenauer – Stunden der Entscheidung" zeigt den Kanzler nicht nur als politischen Kämpfer, er lässt den Zuschauer auch den privaten Adenauer erleben, den Patriarchen, der die bürgerlichen Ideale des 19. Jahrhunderts verkörpert: Disziplin, Fleiß, Ordnung, Sparsamkeit. Er zeigt den ""Rheinländer" Adenauer, schlagfertig, humorvoll, gelassen. Und er zeigt den "Fuchs", der Menschenkenntnis und Erfahrung gewinnbringend für seine Ziele einsetzt. Erst in den 1960er Jahren kommt dieser Politiker "alten Schlages" immer mehr in Konkurrenz zum "American way of life", was ihn zunehmend zur "unzeitgemäßen" Persönlichkeit macht.