2007 löst der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger einen Skandal aus, als er bei der Trauerfeier für Hans Filbinger diesen als einen Gegner des Nazi-Regimes bezeichnet. Spätestens seit seinem erzwungenen Rücktritt 1978 gilt Filbinger, der zwölf Jahre lang Ministerpräsident von Baden-Württemberg war, vielen als unbelehrbarer NS-Mitläufer und als "furchtbarer Jurist" (Rolf Hochhuth) mit einem "pathologisch guten Gewissen" (Erhard Eppler). Filbinger prägte aber auch die baden-württembergische Landesgeschichte in einer turbulenten Zeit, in die die Baden-Frage, der Radikalenerlass, die Atomkraftdebatte und die terroristischen Anschläge im Deutschen Herbst fielen.

Über seine Zeit in der Marine hüllte sich Filbinger, der einen Offizierslehrgang absolvierte, weitgehend in Schweigen.

Erstmals kommen in einer TV-Dokumentation seine Kinder Susanna, Johanna, Alexa und Matthias zu Wort und erzählen, wie sie ihren Vater als Menschen und Politiker erlebt haben. Sie tragen neben ehemaligen Mitarbeitern und politischen Gegnern zu einer differenzierten, oft überraschenden, dabei auch kritischen Nahaufnahme von Hans Filbinger bei, der wie kaum ein anderer darauf bedacht war, ein bestimmtes Bild von sich und seiner Familie in der Öffentlichkeit zu erzeugen: konservativ, werteorientiert, christlich.

Mit Hilfe von Interviews, Archivmaterial und vielen unveröffentlichten Fotos aus Privatbesitz klärt der Film die Frage, was Filbinger in der NS-Zeit tatsächlich getan hat, und erzählt, wie er in den 70er Jahren als erfolgreicher, aber auch umstrittener Politiker zu einer Symbolfigur für die Auseinandersetzung um die NS-Vergangenheit wurde. Den Marxismus und die "Libertinage" hielt er bis zum Lebensende für die große Gefahr, vor der er die Jugend bewahren wollte. Die Ironie des Schicksals will es, dass sich sein Sohn Matthias später ausgerechnet der Partei der Grünen anschließt, die seit 2011 in Filbingers Heimatland den Ministerpräsidenten stellt.