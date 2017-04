Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Medial beginnt das Jahr 1987 turbulent. Statt der aktuellen Neujahrsansprache von Bundeskanzler Helmut Kohl wird in der ARD diejenige des vergangenen Jahres ausgestrahlt. Unverzeihliches Versagen oder amüsante Panne? – Der Grund dafür schlicht: Das Sendeband wurde verwechselt – das waren noch Zeiten...

Im Laufe der 80er Jahre erreicht die sogenannte "New Age-Bewegung" in Deutschland ihren Höhepunkt. Ob Meditation oder Zukunftsdeutung mit Tarotkarten: Auf der Suche nach dem eigenen Ich kommen spirituelle Theorien und Methoden in Mode. Die Zahl der HIV-Infektionen steigt auch im Südwesten. Der Staat entrollt eine Aufklärungskampagne.