Am Vorabend der Reformation ist die Zahl der Geistlichen in Straßburg beachtlich. Ihr Ansehen in der Bevölkerung ist gering wegen ihres Reichtums, ihrer Hurerei und ihrer Vernachlässigung der seelsorgerlichen Aufgaben. Die Bürger bezahlen eigene Prediger für gute theologische Predigten nach der Messe. So fallen die Lehren der Reformatoren auf fruchtbaren Boden. Erste Auswirkungen sind schon 1517 nachweisbar, was nicht verwundert, denn Straßburg ist das wirtschaftliche Zentrum im Südwesten, eine freie Reichsstadt und eine Druckerstadt.