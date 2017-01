Für den Grimme-Preis 2017 wurde der SWR viermal nominiert. In der Kategorie Fiktion mit der ARD Koproduktion "Mitten in Deutschland: NSU" (SWR/WDR/BR/ MDR und ARD Degeto) und dem Spielfilm "Dolores" (SWR). In der Kategorie Information & Kultur mit "Ebola - Das Virus überleben"(SWR/ARTE) und dem "Jungen Dokumentarfilm: Hundesoldaten" (SWR).