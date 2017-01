Oscar 2017 Toni Erdmann für Oscar nominiert

Die Chancen von Regisseurin Maren Ade auf den Auslands-Oscar für den besten fremdsprachigen Film am 26. Februar sind weiterhin gut. Die Academy of Motion Picture Arts nominierte die SWR Kino Koproduktion "Toni Erdmann"als offiziellen Kandidaten. Zuletzt hat das Florian Henckel von Donnersmarck mit "Das Leben der Anderen" 2007 geschafft. Die Tragikomödie von Regisseurin Maren Ade ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte "nicht-englischer Film".