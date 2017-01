Toni Erdmann - Eine Erfolgsgeschichte Erst der Golden Globe, dann der Oscar?

Das Jahr 2016 war äußerst erfolgreich für "Toni Erdmann", Anfang 2017 steigt die Fieberkurve noch einmal um einige Grad nach oben. Am 8. Januar 2017 könnte der Golden Globe als beste nicht englischsprachige Produktion folgen und damit hätte Maren Ade traditionell gute Chancen auf den Auslands-Oscar, der am 26. Februar verliehen wird. Bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai lief Maren Ades Film als erster deutscher Beitrag seit acht Jahren im Wettbewerb. Als Favorit gehandelt, ging der Film leer aus. Danach entwickelte sich "Toni Erdmann" zum Liebling der Filmkritiker und hatte Erfolg an der Kinokasse: in Deutschland sahen bisher 850.000 Menschen den Film. Mittlerweile ist er deutscher Kandidat für den Auslands-Oscar, das hat zuletzt Florian Henckel von Donnersmarck mit "Das Leben der Anderen" 2007 geschafft.