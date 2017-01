SWR Fernsehfilm für Das Erste Dimitrios Schulze

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Anwalt Dimitrios Schulze, Dimi genannt, ist hier leidenschaftlich und trickreich für die rechtlichen Nöte seiner Mandanten im Einsatz. Wenn er nicht gerade im Laden seiner Mutter Helena aushilft. Understatement ist Dimis Sache nicht, er gibt sich jederzeit überzeugt davon, das Beste zu sein, was seinen Mandanten passieren kann.

Kronzeugendeals liegen ihm näher als Grundsatzkämpfe, und wenn es gilt, die Mandanten aus der Schlinge von Ermittlungsrichterin Eszter Petöfi zu ziehen, verbiegt er auch mal sanft die Faktenlage. Den ehrgeizigen Revierbullen Sultan Camak macht Dimi auf diese Art wahnsinnig. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit und Sultan kämpft einen Privatkampf gegen Dimi, in dem Radarfallen und das Gewerbeaufsichtsamt eine nicht unbedingt rühmliche Rolle spielen.

Sultan Cakmak (Kida Khodr Ramadan) steckt Dimis neue Mandantin Samira El Fani (Gizem Emre) erst mal in Untersuchungshaft. Ein Ansporn für Dimi (Adam Bousdoukos), Samira möglichst rasch wieder freizukriegen.

Samira El Fani aus Marokko braucht Dimis Hilfe, weil sie wertvollen Schmuck geklaut hat, eine Wiederholungstat. Dimi Schulze gelingt es, die kleinkriminelle Junkiebraut Samira vor der Untersuchungshaft zu bewahren und bringt sie in der Psychiatrie unter.

Drehbuchautor Fred Breinersdorfer sieht seinen neuen Krimihelden als typische Kiezfigur: "Dimi Schulze ist keine erfundene Figur. Dimi lebt überall wo es Kieze gibt wie in Berlin oder Dortmund, in Flensburg oder Passau. Menschen wie er kommen zum Glück überall in Deutschland vor. Es sind die Sichselbsterfinder, die fähigen und trickreichen Großmäuler, die charmanten, augenzwinkernden Durchwurstler. Sie eint eines: ein untrüglicher Sinn für Gerechtigkeit. Dass Dimi Anwalt ist, macht die Sache etwas komplizierter, denn er muss Recht und Gerechtigkeit auf einen, gerne auch nicht den kleinsten Nenner bringen."