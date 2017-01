Neue SWR Krimi-und Familienserie für Das Erste WaPo Bodensee

"WaPo Bodensee" ist nicht nur Krimi-, sondern auch Familienserie. "Allein die Emotionen und Konflikte, die die Ermittlerin Nele Fehrenbach in ihrer Familie bewältigen muss, sind so glaubwürdig und liebevoll erzählt, dass man mit ihr leidet, liebt und lebt. Keine Frage: Nele, Niklas, Johanna, Mechthild und all die anderen werden den Zuschauern ans Herz wachsen", so Executive Producer Martina Zöllner (SWR).