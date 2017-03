Fünf Grimme-Preise für den SWR Erfolgreich bei Spielfilmen und Dokus

Die Grimme-Jury hat sich in der Kategorie Fiktion für die SWR Spielfilme "Das weiße Kaninchen" und "Die Täter", den ersten Teil der ARD Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU", entschieden. Zusätzlich wird die Produzentin Gabriela Sperl für das Konzept von "Mitten in Deutschland: NSU" in der Sparte Innovation gewürdigt.