Drehstart Stuttgart-Tatort „ Der rote Schatten“ Dominik Graf dreht RAF-Tatort

Vierzig Jahre liegen der Stammheimer Prozess gegen die erste Generation der RAF und der Deutsche Herbst zurück. In ihrem jüngsten Fall stellen die Stuttgarter Kommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz fest, dass die Folgen dieser traumatischen Zeit bis in die Gegenwart reichen und ihren aktuellen Fall beeinflussen.

In der Regie von Dominik Graf haben in Stuttgart die Dreharbeiten zum „Tatort - Der rote Schatten“ begonnen. Richy Müller als Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz bewegen sich darin auf dünnem Eis, weil sie annehmen müssen, gut verborgenen Geheimnissen des Verfassungsschutzes in die Quere zu kommen.