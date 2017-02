Erste Mainzer Frauengarde Frauenpower für die Fastnacht

"Es war eine echte Schnapsidee", erinnert sich Maria Weyand, Gründungsmitglied und Vorsitzende der Gardinen, der ersten Mainzer Frauengarde. Ursprünglich wollten sie gar keine reine Frauengarde werden, aber als Maria bei einem Glas Hochprozentigem der Name einfiel, waren alle gleich begeistert. "Bei 'Die Gardinen' war uns allen schnell klar, dass da kein Mann eintreten wird", sagt Maria und lacht. Dennoch sind Männer bei den Gardinen nicht völlig ausgeschlossen. "Jedes Jahr darf ein Mann bei den Damen mitmachen und zwar als Gardinenstange", erklärt die Vorsitzende. In diesem Jahr ist es Christoph der I, ein Aktiver der Rosa Käppchen. Er hat die Ehre, die Standarte der Damen zu tragen und sie bei offiziellen Empfängen zu begleiten.

So macht die Frauenclique seit dem 11.11.2014 die Meenzer Fastnacht noch ein bisschen bunter und weiblicher. "Wir kommen von überall her", sagt die gebürtige Budapesterin, "aber uns verbindet die Leidenschaft für die Fastnacht und wir haben alle Konfetti in der Blutbahn." Von den alteingesessenen Garden wurden die Damen sehr herzlich aufgenommen: "Die anderen Gardisten haben sich über uns gefreut, uns zu Empfängen eingeladen und geben uns Neulingen wertvolle Tipps, und dass, obwohl die Mainzer Fastnacht eine komplett eigene Welt für sich."

Ganz wichtig war ihnen ihre Uniformen, die sie von einer Designerin anfertigen ließen. Die Grundfarbe wurde schwarz und als eindeutiges Erkennungsmerkmal tragen sie natürlich Gardinen an den Schultern. Es gibt die Uniform in drei verschiedenen Ausführungen: Für den Einstieg ein T-Shirt und Perücke für unter 100 Euro, die kleine Ausführung mit Frack und Verzierungen kostet 300 Euro und der große, maßgeschneiderte Uniformfrack mit Epaulette stolze 800 Euro.

In kleinen Schritten wollen die mittlerweile elf Damen ihre Prominenz und Aktivitäten ausbauen. So werden sie in der heißen Phase der Mainzer Fastnacht ein eigenes Feldlager in den Räumen der Mainzer Kulturrepublik in der Gaustraße aufbauen. Maria nennt es ihr "Pop-Up-Lager", weil niemand genau wisse, was dort alles passiert. Von Freitag bis Sonntag werden sie dort Getränke verkaufen, Musik spielen, Mainz bleibt Mainz schauen und erwarten sogar einen Auftritt der befreundeten Ginsheimer Altrheingardisten.