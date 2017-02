Mit 31,2 Prozent haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Narrenzunft Hochdorf aus Nagold zum Sieger gekürt. Der närrische Musikwettbewerb von SWR und Südkurier wurde am Sonntag, 26. Februar, in der Stadthalle Singen ausgetragen und im SWR Fernsehen von 16 Uhr an zwei Stunden lang live übertragen. Insgesamt traten zwölf Kandidaten aus dem Südwesten gegeneinander an. Sie hatten sich aus 40 Bewerbungen für das Finale qualifiziert. Der zweite Platz ging an Flori Pfitzer aus Kirchheim unter Teck mit "Einmal im Jahr (bist du ein Narr)". Platz 3 belegten die Caribbean Steelband Kolibris und Jayla Brown aus Bad Buchau mit "Fasnet - Samba - Karneval".