"60 Jahr - im Land die Nummer eens, geht der Jugendmaskenzug durch Meenz, zu diesem Fest des is doch klar, jubelt weltweit die Kinderschar!" 60 Jahre gibt es den Mainzer Jugendmaskenzug nun schon! Um 14.11 Uhr startet der farbenfrohe Lindwurm seine Reise durch die Mainzer Straßen. Schicken Sie uns hier Ihre Fragen und ihre närrischen Grüße!

Mit viel Fantasie und selbst gebastelten Kostümen machen mehr als 3.500 Kinder aus Mainzer Schulen, Kitas und Jugendorganisationen mit. Eine unabhängige Jury bewertet in den Kriterien "Jugendgemäßes Auftreten, Originalität in Idee und Ausführung sowie Gesamteindruck beim Vorbeimarsch" die besten Kostümideen und deren Umsetzung. Die Prämien stammen größtenteils von den Fastnachtskorporationen und Mainzer Unternehmen. Zusätzlich erhält jede angemeldete und teilnehmende Gruppe einen Preis.

Der Mainzer Jugendmaskenzug ist der größte Umzug von jungen Narren in Europa. Die Straßenfastnacht ist der Urquell des Narrenfestes in Mainz, da ist auch der Jugendmaskenzug ein Ereignis, das man erleben muss. Viele tausend Zuschauer kommen dann in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt.