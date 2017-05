Unterwegs im Kinzigtal

Spektakulär ist die Fahrt mit der Zipline-Anlage in Schiltach. An sieben gespannten Seilen schwebt man in schwindelnder Höhe durch die Schwarzwaldlandschaft. Sehenswert ist auch die "Aquademie" der Firma "Hans Grohe". Eine Ausstellung in Sachen "Badezimmer", die alles bietet bis zum hin Probeduschen. In Oberwolfach gibt es ein Mineralien- und Mathematikmuseum. Zum einen, weil es mehrere Bergwerke in der Nähe gibt, zum anderen weil in Oberwolfach eines der weltweit führenden Mathematik-Forschungsinstitute liegt, in dem jährlich über 2500 Professoren aus aller Welt zu Gast sind. Mit dem Schwarzwaldverein wandert Anna Lena Dörr in den Alternativen Bärenpark im Wolftal. Drei Wölfe und acht Bären haben hier nach einem Leben in Gefangenschaft eine neue Heimat gefunden.