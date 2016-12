Spur N-Anlage von Harald Otto

Shimatakamatsu als Exponat

Im Mai 2015 fand im EKŌ-Haus der Japanischen Kultur in Düsseldorf-Niederkassel die dreiwöchige Ausstellung der Anlage mit dem originalen Namen der Stadt Shimatakamatsu ( 島高松 ) statt, am letzten Tag gekrönt vom Japantag 2015 und im Ergebnis mit außerordentlich großem Erfolg. An dieser Stelle dankt der Erbauer dem EKŌ-Haus für die tatkräftige Unterstützung und jede erdenkliche Hilfe in der Vorbereitung und der Durchführung der Veranstaltung. Ein weiterer Dank an die zuverlässigen Versender des eingesetzten Materials, die in Kamen (NRW) und in Ōsaka in Japan ( 日本 ) für die schnelle und korrekte Lieferung aller benötigten Zubehörteile sorgten.

In der Glasvitrine an der Wand steht ein Modell vom berühmten Hōryū-ji Tempel bei Nara, des weltweit ältesten Bauwerks aus Holz und erstes japanisches Weltkulturerbe, im Original erbaut im Jahre 607. Im Modell dargestellt sind die fünfstöckige Pagode, die Goldene Halle (Kondō) und die sechseckige Halle des Traumes (Yumedono) sowie ein Teil des umgebenden Geländes. Das aufwendig gestaltete Modell stammt vom selben Architekten wie unsere Stadt Shimatakamatsu, er hat den Hōryū-ji dem EKŌ-Haus der Japanischen Kultur als Geschenk übergeben. Er ist an schöner Stelle in der Nähe des Empfangs dauerhaft ausgestellt. Zum EKŌ Haus geht es hier: www.eko-haus.de

Und ein ganz besonderes Dankeschön an Hamasaki Ayumi あゆみ , die in schweren Stunden des bedrohlich näherrückenden Ausstellungstermins und dabei längst nicht fertiger Anlagengestaltung mit ihrer Musik für den notwendigen Ausgleich und Entspannung sorgte. Ohne sie wäre es mit Sicherheit nicht so gut gelungen (nachträglich eingefügt im Bild oben Mitte). Ayu, どうもありがとうございました !! (d.h. vielen herzlichen Dank).

Modell

Für den Schutz der Anlage wurde eine exzellente Sonderfertigung für die Abdeckhaube aus 10 mm Plexiglas von Firma Train Safe im Siegerland hergestellt und geliefert; sie überstand die drei Wochen schadlos und ohne Kratzer. Erwähnenswert ist noch, daß die Anlage zur Ausstellung nicht als Modellbahn, sondern als reines Architekturmodell ausgewiesen wurde. Somit wurde von vornherein im Interesse der Besucher der Eindruck eines Spielzeugs vermieden. Und darum ist auch nichts an Zügen gefahren, obwohl ein abwechslungsreicher Betrieb jederzeit möglich gewesen wäre.