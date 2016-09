Heft 3 - 2016 Eisenbahn-Romantik Magazin

Unsere neue Ausgabe von Eisenbahn-Romantik entführt Sie zu tollen Bahnerlebnissen:



Themen:

Coté Bleue - die schönsten Eisenbahn an der farnzösischen Mittelmehrküste

Glacier-Pullman-Express - mit dem Salonwagenzug durch die Alpen

103 - die Grande Dame der DB (legendäre Budnesbahn-Intercity-Lok, die immer noch aktiv ist)

J 611 - die imposanteste Stromlinien-Dampflok der Welt - jetzt wieder unter Dampf in den USA

Sandstone - Südafrikas Dampfparadies auf einer riesigen Farm

Das Schnauferl im idyllischen Steyrtal - Österreichs älteste Dampfschmalspurbahn

Train 1900 - Alte Preußen und andere tolle Oldtimer auf einer interessanten Museumsbahn in Luxemburg, in Szene gesetzt von einem bekannten professionellen Fotografen

Trammuseum Hannover - eines der größten Straßenbahnmuseen Deutschlands - mit Exponaten aus ganz Deutschland.

Nachtspaziergang durch Elbflorenz - stimmungsvolle Nachtaufnahmen aus der sächischen Landeshauptstadt

Eisenbahn-Romantik-Programmkalender 10-12/16