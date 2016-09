Heft 2 - 2016 Eisenbahn-Romantik Magazin

Unsere neue Ausgabe von Eisenbahn-Romantik entführt Sie zu tollen Bahnerlebnissen:



So zur Eisenbahn-Drehbrücke Fischerbabke in einem idyllischen Feriengebiet an der Ostsee.

Die herrliche Mittelmeerinsel Sardinien können Sie mit dem Trenino Verde, dem grünen Zug, perfekt erkunden.

Oder bummeln Sie in heimischen Gefilden mit dem romantischen Schienenbus.



Richtige Dampfbahnatmosphäre versprühen einmalig schöne Artikel über MOLLI an der Ostsee,

über die Stoomtram Hoorn an der Nordsee und über das riesige Dampflok-Heizhaus in Chemnitz.



Und wer es exotisch mag, den wird der aufwendig illustrierte Artikel über einen Schienenkreuzfahrt durch Myanmar begeistern.



Ab 29.6. bei Ihrem Zeitschriftenhändler!