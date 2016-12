Heft 4 - 2016 Schwarzwald Dampf - Höllental- und Dreiseenbahn

Unsere neue Ausgabe von Eisenbahn-Romantik entführt Sie zu tollen Bahnerlebnissen:



"Unterwegs mit Lust und Leidenschaft": Eisenbahn-Romantik lädt Sie mit der Winterausgabe 2017 zu einer aufregenden und mit herrlichen Bildern illustrierten Reise zu faszinierenden Eisenbahnen und mit ganz außergewöhnlichen Zügen ein. Erleben Sie den inzwischen weithin bekannten Weihnachtsmarkt unter dem berühmten Ravennaviadukt an der spektakulären Höllentalbahn in Schwarzwald – und natürlich diese Mittelgebirgsstrecke selbst, auf deren Fortsetzung als Dreiseenbahn bis Seebrugg auch Winterdampffahrten stattfinden. In den schottischen Highlands ist der Luxuszug "Royal Scotsman" unterwegs – ein Reiserlebnis mit Dudelsack, Gourmet-Genüssen und altehrwürdigen Salonwagen.

Ganz idyllisch und eingerahmt von den bayerischen Alpen geht es während der Winterzeit bei der Tegernseebahn zu, wenn dort romantische Dampfzüge unterwegs sind, die von einer über 100 Jahre alten Lok gezogen werden.

Ganz in der Nähe präsentiert das Hans-Peter Porsche-Traumwerk im Berchtesgadener Land Spielzeuglegenden aus den letzten 150 Jahren und eine exzellente Schauanlage mit grandiosen Alpenmotiven. Die erlebt man live bei einer Fahrt mit der Schweizer Jungfraubahn zum Top of Europe auf 3454 Meter über dem Meer.

Einzigartige Eisenbahnaufnahmen mit frostigem Hintergrund gelingen dem Moskauer Fotografen Ilya Semyonoff, die aufregendsten Motive stellen wir in Eisenbahn-Romantik vor. Eine ebenso eisige Atmosphäre herrscht bei der White Pass & Yukon Railroad in Alaska, wenn dort die Schienen mit einer Dampfschneeschleuder aus dem Jahre 1899 vom Schnee geräumt werden.

Last but not least machen wir einen Besuch beim berühmten Cirkus Roncalli, der ab und zu den alten Cirkuszug wieder aufleben lässt.