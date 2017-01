Per Bahn zu Shiva und Buddha

Von Varanasi am heiligen Fluß Ganges fahren wir mit dem Zug bis ans Ende des indischen Schienenwegs in Nautanwa. Per Jeep und Bus geht es weiter bis Kathmandu. (Folge 858)