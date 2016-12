Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Die Winterzeit mit den langen Abenden ist erfahrungsgemäß Modellbahnzeit. Das Ergebnis sehen wir dann auf verschiedenen Modellbahnmessen. Was wir 2012 so zusammen getragen haben zeigen wir Ihnen in dieser Sendung. (Folge 775)