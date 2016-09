Jubiläum "25 Jahre Eisenbahn-Romantik" Sauschwänzle-Fest: bunt und etwas wehmütig

Viele Gäste, die am Freitag, 22.7. mit der Wutachtalbahn unterwegs waren, haben mit Erfolg an Gewinnspielen verschiedener Tageszeitungen in Baden-Württemberg teilgenommen. Die dampfende Fahrt auf der 21 km langen Sauschwänlzebahn, die ihren Namen zu Recht führt, mit vielen mächtigen Viadukten und Kunstbauten, bis hin zu einem Kreiskehrtunnel, und das in wunderschöner Landschaft mit einem zumeist wohlgesinnten Wettergott, war schon ein großes Erlebnis für die knapp 600 Reisenden.

Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge

Der Höhepunkt sollte dann am Abend kommen, wo im Festzelt die Macher von Eisenbahn-Romantik dem Publikums vorgestellt wurden und bei dem auch der Moderator Hagen von Ortloff in den Ruhestand entlassen wurde. Die Verabschiedung erfolgte stilgerecht, denn man hat dem Moderator einen Liegestuhl geschenkt, auf dem er in Zukunft seine freie Zeit verbringen soll. Dies dürfte aber ein frommer Wunsch bleiben, denn einmal Eisenbahn-Romantiker heißt eigentlich: immer Eisenbahn-Romantiker und in einen Zug lässt sich so ein Liegestuhl eigentlich schlecht mitnehmen.

Hagen als Copilot

Kino im Festzelt: Premiere von 90-Minuten "25 Jahre Eisenbahn-Romantik"

Glanzlicht des Abends war die Präsentation einer 90-minütigen Dokumentation über 25 Jahre Eisenbahn-Romantik, die zwei Tage später im SWR Fernsehen ausgestrahlt wurde. 25 Jahre in 90 Minuten und ein Höhepunkt jagte den nächsten. Insgesamt waren sich alle Gäste einig, Eisenbahn-Romantik ist Kult, die Zukunft scheint rosarot, schließlich wird die Sendung von Montag bis Samstag 17 mal ausgestrahlt, wobei die neue Produktionen, etwa 24 an der Zahl, werden unmoderiert immer an den Samstagen um 16:30 Uhr gezeigt werden. Deshalb wird auch der Abschied des beliebten Moderators nicht jedem Zuschauer sofort auffallen.



Autogramme, Dampfzugfahrten und Verkauf der "Souvenirs" für die Herzenssache

Samstag und Sonntag des Festwochenendes bestanden aus Dampfzugfahrten, Autogrammstunden und Begegnungen mit dem Moderator, der sich auch im virtuellen

SWR Fernsehstudio mit seinen Fans hat ablichten lassen. Am Ende hat Hagen von Ortloff doch noch eine Träne im Knopfloch, denn so ein Abschied wurde ihm nicht leicht gemacht. Der Zuspruch der Fans war größtenteils überwältigend.

Weinübergabe an Hagen von Ortloff

Bei den Besuchern des Festes fanden diese Mitbringsel aus aller Welt einen großen Anklang. Die Redaktion der Eisenbahn-Romantik konnte den Erlös dieser Aktion an die Aktion Herzenssache überweisen. Stolze 2.366 Euro kamen für den guten Zweck zusammen. Die Geschichten dieser Souvenirs erzählen wir noch die ganze Woche täglich um 14.15 Uhr im SWR Fernsehen.