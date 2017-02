Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Mit der Karwendelbahn fahren wir von Innsbruck nach Seefeld. In Garmisch-Partenkirchen steigen wir in die Bayerische Zugspitzbahn und in die Außerfernbahn nach Kempten. Die Karwendelbahn bringt uns dann nach München. (45 Minuten)