Die Eisenbahn-Romantik Reise führt über Wien nach Tschechien, in die Slowakei und wieder zurück nach Österreich. Insgesamt sind 11 verschiedene Dampfloks im Einsatz.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Die Eisenbahn-Romantik-Sonderfahrt in diesem Herbst erinnert an die Dampflok-Zeiten der K.u.K.-Monarchie. Die 10-tägige Reise führt über Wien nach Tschechien, in die Slowakei und wieder zurück nach Österreich. Insgesamt sind 11 verschiedene Dampflokomotiven vor dem Sonderzug im Einsatz.