Von den Höhen des nördlichen Schwarzwaldes schlängelt sich die Murg durch Wiesenlandschaften und enge Schluchten, ehe sich ihr Tal weitet und schließlich in die Oberrheinische Tiefebene übergeht. Nach etwas mehr als 79 Kilometern mündet der Fluss nahe Rastatt in den Rhein. Der Fotograf Willi Walter hat den Weg der Murg von der Quelle bis zur Mündung vom Flugzeug aus mit der Kamera begleitet. Seine faszinierenden Bilder aus der Vogelperspektive zeigen den Wandel der Landschaft vom Gebirge in die Ebene, fangen einsame Heuhüttentäler und pulsierende Städte ein, porträtieren markante Bauwerke von der alten Holzbrücke in Forbach bis zum Barockschloss in Rastatt und nicht zuletzt das Leben und Feiern der Menschen bei weltlichen und geistlichen Festen. Eingeleitet wird der Bildband von einem Essay des Historikers Markus Bittmann, eines der besten Kenner des einst zweigeteilten badisch-württembergischen Schwarzwaldtals.