In einer unserer Sendungen wird auch die Gipsbahn in Entringen im Kreis Tübingen vorgestellt (Eisenbahn-Romantik Folge 829, Januar 2015). Mittlerweile hat Andreas Grüner über diese vergessene Feldbahn eine Broschüre mit vielen historischen Bildern zusammengestellt.

Aus dem Inhalt:

1. Die Geschichte des Gipswerks Entringen von 1910 bis 1979

2. Die Feldbahngeschichte des Gipswerkes mit technischen Daten

3. Persönliche Erzählungen und Erinnerungen von Zeitzeugen

4. Der komplette Nachbau im Modell in H0f entsprechend dem Original, aber in der Länge verkleinert.