Die Eisenbahn-Romantik-Reise beginnt in Varanasi am heiligen Fluß Ganges und führt mit dem Zug bis ans Ende des indischen Schienenwegs im Grenzort Nautanwa. Per Jeep und Bus geht es weiter bis Kathmandu. Traurige Bilanz: Viele Orte, die wir in Nepal besucht haben, sind mittlerweile für immer zerstört.