Es war eine sehenswerte, in Teilen sogar gemütliche Reise, weil unser Nachbarland mit einem Streckennetz von knapp 280 Kilometern eine überschaubare Ausdehnung vorweist. Dennoch haben wir alle drei Traktionsarten erleben dürfen. Der "Kartoffelkäfer", Luxemburgs wohl bekannteste Dieselloktype, zog den Zug ebenso wie eine Dampflok der Baureihe 52. Die E-Lok "Bügeleisen" hat sich dagegen ziehen lassen. 1986 wurde in Luxemburg mit Hilfe des Kulturministeriums der Industrie- und Eisenbahnpark Fond-de-Gras ins Leben gerufen: ein ganzes Tal als Museum für die ehemals so starke Eisenindustrie des Landes.