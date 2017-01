Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Vom wunderschönen Südafrika, über die Alpen bis zum Wilden Westen führt diese Miniaturreise, gedreht auf den Modellbahnmessen in Dortmund und Friedrichshafen. Eine Hebebrücke, an der ausnahmsweise einmal die Züge warten müssen, verbirgt raffinierte Modellbautechnik; ebenso ein querfahrender Schwebeaufzug, der an Stahlseilen Eisenbahnwaggons über einen Fluss transportiert. Die niederösterreichische Waldviertlerbahn wurde von begeisterten Eisenbahnfreunden aus Brandenburg nachgebaut, und die Schweizer Golden Pass Linie von einem Holländischen Verein, der sich ausschließlich diesem Thema widmet.