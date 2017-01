Folge 844 XL Mit dem Zug durch Uruguay

1869 wurde die erste Bahn in Uruguay eröffnet. Vor allem die Briten waren an einer Erweiterung des Schienennetzes über das ganze Land sehr interessiert. Mit ihrem Geld wurden an die 3000 km Strecke gebaut, und viele Jahrzehnte florierten englische und uruguayische Bahngesellschaften nebeneinander als Transportwege für Rinder und Schafe ...

