Mitten im Odenwald gibt es seit zwei Jahren die Modellbahnwelt Odenwald. Ein privater Modellbahnsammler wollte seine vielen Modelle nicht mehr in der Vitrine stehen haben, sondern sie in interessanten Modellbahnlandschaften einem breiten Publikum zeigen. Eisenbahn-Romantik stellt vier Anlagen der Modellbauwelt vor: das 150 m lange Ruhrgebiet in einer Länge von 150 Metern mit allen Sehenswürdigkeiten des Potts, die Deutschland-Anlage „Von der Küste zu den Alpen“, die größte Modellkirmes im Maßstab 1:87 und die wunderschöne, Wachau, angefertigt von Modellbaumeister Josef Brandl.