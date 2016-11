Deutschlands erste Museumsbahn wurde 1964 im niedersächsischen Bruchhausen-Vilsen gegründet, auf Teilen des ehemaligen Schienennetzes der Kleinbahn Hoya-Syke-Asendorf südlich von Bremen.

Auf ihrer Reise zurück in die Vergangenheit lernen die Passagiere nicht nur die Bahnlinie und ihre Umgebung kennen, sie machen auch Bekanntschaft mit den Museums-Eisenbahnern in den Zügen, in den einzelnen Bahnstationen, im Lokschuppen und in der Werkstatt: eine engagierte Gruppe, die teilweise schon von Beginn an hier ihre Freizeit verbringen.