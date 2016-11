Folge 860 Internationaler Tag der Modelleisenbahn

Seit 1990 ist Hagen von Ortloff in der Welt der Eisenbahnen unterwegs. Kaum eine Bahn, die er und sein Team in der beliebten SWR Serie Eisenbahn-Romantik nicht vorgestellt hat. Am ersten Tag der Modelleisenbahn am 2.12.2015 will Hagen von Ortloff den Blick auf Modellbahnen lenken.

In unserer digitalen Welt, die längst auch die Kinderzimmer beherrscht, ist es dringend an der Zeit, der Modelleisenbahn die Anerkennung auszusprechen, die ihr längst gebührt – als kreatives, lebensnahes und pädagogisches Spielzeug und als künstlerisch wertvolles und technisch anspruchsvolles Hobby. Der internationale Tag der Modelleisenbahn am 2. Dezember will mithelfen, die kleinen Bahnen wieder mehr ins Blickfeld der Menschen zu bringen. Auf Hagen von Ortloffs Initiative hin öffneten am 2. Dezember 2015 Modellbahnanlagen ihre Pforten, Ausstellungen wurden gestartet. Die kleine Eisenbahn sollte dadurch einen riesengroßen Bahnhof bekommen.