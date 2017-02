Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Überfüllte Züge, Streiks, Verspätungen – wer glaubt, dass alles seien Erscheinungen des 21. Jahrhunderts, der kennt das Archiv des SWR noch nicht. In ihm schlummern die Beweise: Es ist alles schon mal da gewesen. Und einiges unwiederbringlich verschwunden: Die Bahnsteig-Karten-Kontrolle.

Der Gepäckträger. Die Cocktailbar im Speisewagen. "Eisenbahn-Romantik" nimmt Sie mit auf die Reise in die Vergangenheit, in die Tiefen des Archivs und damit in die gute, alte Zeit.